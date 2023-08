Infortunio a Sasso Marconi: cade dal cantiere edile, operaio ferito

Un 53enne, cittadino italiano, impiegato come operaio presso un cantiere edile, è rimasto ferito in un incidente sul lavoro. E' successo a Pontecchio Marconi, nel comune di Sasso Marconi, questa mattina.

L'area di cantiere, un tempo nota per essere stata la sede della celebre discoteca 'Chalet delle rose', è interessata dai lavori di costruzione di alcune palazzine. Da una prima ricostruzione della dinamica da parte dei carabinieri intervenuti sul posto, sembra che l’uomo si trovasse su un solaio al primo piano dell’immobile in costruzione. Poco prima dell’incidente il 53enne si sarebbe appoggiato a un parapetto in legno. Poi la caduta da un altezza di circa 3 metri. Soccorso dal 118 chiamato dai colleghi, l'uomo è stato trasportato al Maggiore di Bologna con il codice di massima gravità, anche se non in pericolo di vita. Sul posto, oltre al personale dell'Arma, per le dovute verifiche è arrivato anche il personale Ausl.