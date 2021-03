Sasso Marconi, aggravamento lesioni al ponte Da Vinci: divieto di transito anche ai pedoni

Chiusura totale al transito della strada provinciale SP 325 "di Val Setta e Val di Bisenzio", nel comune di Sasso Marconi, interessata da lavori ai pilastri del ponte “Leonardo Da Vinci” sul fiume Reno. "A causa dell’ulteriore aggravamento delle lesioni rilevate durante le prime fasi dei lavori - rende noto la Città metropolitana - è stata disposta la chiusura totale al transito, incluso quello di pedoni e mezzi di soccorso, con decorrenza immediata fino al ripristino delle condizioni di sicurezza".

I lavori erano iniziati il 10 febbraio con termine il 13 marzo, dopo un periodo di chiusura parziale della circolazione, lo stop totale al traffico a partire dal 10 febbraio si era reso necessario a causa di un forte peggioramento delle condizioni della pila 15 del ponte sulla quale si stava lavorando con un intervento di ripristino e consolidamento.

Durante l'esecuzione dei lavori che erano in corso da alcuni giorni erano state riscontrate ampie lesioni sulla carreggiata superiore, nonché il degrado dei calcestruzzi con scopertura delle armature metalliche.

I lavori di consolidamento erano stati finanziati con fondi della Città metropolitana (185.000 euro) data l'urgenza dell'intervento, che non era previsto a bilancio in quanto ANAS avrebbe dovuto prendere in carico il ponte lo scorso mese di ottobre. A causa della pandemia però il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti aveva rimandato a marzo la presa in consegna delle strade primarie delle Province e delle Città metropolitane. Il 15 marzo è infatti la data ufficiale di restituzione del ponte ad Anas.

Dopo la chiusura improvvisa del 10 febbraio, il caso era arrivato in Regione a causa del mancato preavviso, lamentata dal sindaco di Sasso Marconi con "l'impossibilità di un confronto preliminare su un provvedimento così impattante per la viabilità di tutta la vallata del Reno".