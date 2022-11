Riversamento di materiale terroso, circolazione modificata sulla Porrettana

A seguito del riversamento di materiale terroso, proveniente dalla ripe di monte, su parte della sede stradale, è stato istituito un presidio di sorveglianza h24 tra il km 75,200 ed il km 75,400 della SS 64 “Porrettana”, in località La Rupe in Comune di Sasso Marconi, nel bolognese.

La modifica temporanea alla circolazione si è resa necessaria per monitorare l’evoluzione di quanto occorso. Sul posto sono presenti le Squadre Anas e le Forze dell’Ordine.

