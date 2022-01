Ponte Da Vinci Sasso Marconi, ecco il progetto presentato al Ministero

Parziale demolizione della struttura e la ricostruzione con pile e impalcato in metallo, oltre all'ampliamento della carreggiata e la realizzazione di due percorsi ciclo/pedonali. E' il progetto per l'intervento di manutenzione straordinaria del ponte “Leonardo Da Vinci”, di Sasso Marconi, predisposto da ANAS, depositato presso il Ministero della Transizione Ecologica: "Un atto formale necessario per ottenere l'autorizzazione ambientale propedeutica ai passaggi procedurali successivi", fa sapere il Comune di Sasso Marconi "con l’autorizzazione del Ministero e la contestuale convocazione della Conferenza dei Servizi, prevista a inizio anno, il progetto riceverà una valutazione definitiva da parte di tutti gli Enti coinvolti: ottenuta l’approvazione, si potrà procedere con l’affidamento dei lavori".

“Bene per questo importante passaggio, frutto dell’impegno assunto da ANAS e del lavoro di concertazione che abbiamo svolto assieme agli altri Enti coinvolti”, afferma il sindaco di Sasso Marconi, Roberto Parmeggiani. “Appena il progetto sarà approvato in via definitiva, lo presenteremo ai cittadini illustrandone caratteristiche, tempi di realizzazione e modalità di gestione del cantiere”.

Le risorse disponibili per i lavori necessari a restituire il ponte alla sua piena funzionalità sono state raddoppiate e ammontano oggi a oltre 13 milioni di Euro: "E' attualmente in fase di definizione il progetto di ripristino a cura di Anas SpA, che prevede la riqualificazione e l’adeguamento sismico dell’infrastruttura attraverso la posa di travi in acciaio, la realizzazione di nuove strutture di sostegno in metallo e l’ampliamento della carreggiata (con la realizzazione di due nuovi percorsi ciclo/pedonali)" rende noto l'amministrazione.