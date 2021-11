Sasso Marconi, una “stanza rosa” dove possono denunciare ed essere protette le vittime di violenza

In occasione della “Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne”, è stata inaugurata presso la Stazione Carabinieri di Sasso Marconi la “Stanza Rosa”: uno spazio protetto dove tutte le vittime di violenza, donne, minori e persone fragili, possono ricevere accoglienza e denunciare, con la massima riservatezza, le violenze e i maltrattamenti subiti.

I lavori di realizzazione, avviati ad inizio del 2020, nelle difficoltà della pandemia, si sono conclusi recentemente. Realizzata nell’ambito di un progetto condiviso tra il Comando Provinciale Carabinieri di Bologna e la Città Metropolitana di Bologna, finalizzato all’apertura di una Stanza Rosa in tutte le Unioni dei Comuni del bolognese, quella di Sasso Marconi rappresenta la struttura di riferimento per il territorio dell’Unione Reno Lavino Samoggia.

Alla realizzazione della “Stanza Rosa” di Sasso Marconi hanno contribuito, oltre al Comando Provinciale Carabinieri di Bologna, che ha messo a disposizione gli spazi, la Fondazione IKEA, che ha fornito gli arredi, e l’Amministrazione comunale, che ha effettuato gli interventi edilizi necessari per l’allestimento del locale, nonché acquistato i dispositivi audiovisivi di cui la stanza è dotata. Per avere un’idea dell’incidenza del fenomeno della cd. violenza di genere e nei confronti delle cd. fasce deboli, soltanto la Stazione di Sasso Marconi, nell’anno in corso, è intervenuta a seguito di 23 attivazioni di casi di “Codice Rosso”.

(Foto CC Bologna)