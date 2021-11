Traffico, Sasso Marconi: dopo il summit, rinviata la chiusura della "bretella"

Dopo l'incontro che si è tenuto ieri al Comune di Sasso, l'avvio dei lavori previsti da Autostrade è stato rimandato al 29 novembre.

La chiusura del tratto che collega Sasso Marconi al casello di Cinque Cerri aveva destato grande preoccupazione per le ripercussioni sulla viabilità e sull'economia dell'intera area.

Nel frattempo, verranno comunque svolti interventi di manutenzione per migliorare le condizioni di sicurezza della provinciale della val di Setta, su cui confluirà tutto il traffico in transito da e verso la valle del Setta, mentre la riapertura della bretella in forma parziale è prevista nel giro di circa tre mesi.

La necessità di svolgere questi interventi prima della chiusura del raccordo è stata evidenziata dal sindaco di Sasso Marconi, Roberto Parmeggiani. Insieme alla Città metropolitana poi Autostrade ha "manifestato la propria disponibilità a supportare il Comune di Sasso Marconi nella gestione della viabilità locale in caso di neve o ghiaccio e a valutare modalità per incentivare l'utilizzo dell'autostrada da parte di chi si sposta quotidianamente dall'Appennin... verso la città di Bologna".

I sindaci hanno quindi ribadito la richiesta di agevolare l'utilizzo dell'autostrada da parte dei cittadini residenti nelle valli del Reno e del Setta, destinati a subire i disagi dei lavori. "Tra le soluzioni discusse al tavolo, la possibilità di estendere l'accesso al casello di Borgonuovo anche a chi non possiede il Telepass- fa sapere Autostrade- mentre la richiesta di sconti sul pedaggio verrà affrontata in un successivo tavolo di confronto. Autostrade come da prassi svolgerà il monitoraggio dei cantieri e si è detta immediatamente disponibile a fornire al Comune di Sasso Marconi e agli altri enti coinvolti un periodico aggiornamento sullo stato di avanzamento dei lavori". (dire)