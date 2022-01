Botte alla moglie con la mazza da hockey: il figlio chiama il 112

I carabinieri del nucleo Radiomobile di Bologna hanno arrestato un quarantenne per maltrattamenti contro familiari o conviventi. E’ successo nei giorni scorsi in un appartamento condominiale del quartiere Savena, dove i militari sono giunti in seguito alla telefonata del figlio minore della coppia.

Secondo quanto riferito la violenza si è consumata subito dopo che l'uomo è rientrato in casa, visibilmente alterato dall'alcool. Il quarantenne ha poi iniziato a percuotere la donna, che però ha avuto la prontezza di gridare al minore di allertare i carabinieri, temendo che la situazione potesse degenerare ulteriormente.

Immediatamente raggiunta da una pattuglia, la signora in lacrime e con evidenti segni sul volto, ha riferito di essere stata aggredita dal marito con un bastone da hockey, durante una lite scaturita per futili motivi. Dopo gli accertamenti del caso, i militari hanno tratto in arresto l’uomo. Su disposizione della Procura, lo stesso quarantenne è stato poi tradotto in carcere.