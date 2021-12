Savena, scoperta casa dello spaccio: due arresti della Squadra mobile

La Squadra mobile ha arrestato ieri, 28 dicembre, due italiani 32enne per spaccio. Gli agenti della sezione antidroga, dopo le segnalazioni dei residenti, hanno organizzato un servizio di appostamento nel quartiere Savena, al confine con il territorio di San Lazzaro.

Quando un uomo è uscito da portone ed è stato controllato, è stato trovato in possesso di mezzo etto di cocaina e 550 euro. Gli accertamenti sono proseguiti in un appartamento, in uso a un altro italiano 32enne. Lì i poliziotti hanno rinvenuto altri 85 grammi di cocaina e 380 grammi di hashish. I due uomini, entrambi incensurati, sono stati ammanettati per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e accompagnati alla Dozza, in attesa di convalida dell'arresto.

(Foto archivio)