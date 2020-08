Savena, si getta dal terzo piano: 30enne se la cava con poche ferite

Paura nel pomeriggio nel quartiere Savena: un uomo di 30 anni si è arrampicato sul davanzale della finestra del suo appartamento, al terzo piano di un condominio, minacciando di buttarsi nel vuoto.

L'allarme ai Vigili del Fuoco è stato dato da un cittadino, probabilmente un vicino di casa, che ha udito le urla di aiuto provenire dalla palazzina. Il Vigili del fuoco si sono portati sul posto con una squadra e l'autoscala e hanno avvisato Polizia e sanitari del 118, ma, prima di iniziare l'intervento, l'uomo si è lanciato.

E' stato trasportato all'ospedale Maggiore in codice di media gravità (2), in pratica con ferite che non lo mettono in pericolo di vita. Stando alle prime indiscrezioni, probabilmente il 30enne era sotto l'effetto di sostanza psicotrope, ma saranno gli esami clinici ad accertare i motivi del gesto.