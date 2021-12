Sblocco sfratti, 420 famiglie a rischio. Acer: "Necessario un mix di rigore e solidarietà"|VIDEO

420 nuclei familiari a rischio nelle case popolari con lo sblocco degli sfratti, fermati dal governo Conte nel pieno della pandemia di coronavirus a supporto di affittuari di immobili a uso abitativo o commerciale su cui pendeva un provvedimento esecutivo di sfratto per morosità. Il blocco degli sfratti resta in vigore sino al 31 dicembre 2021.

A Bologna 250 pratiche sono già tornate in fase esecutiva. I 420 casi corrispondono ad una morosità complessiva di circa sei milioni di euro ma questi numeri denotano "un trend di crescita", avverte l'Azienda, spiegando che la priorità nelle esecuzioni viene data alle occupazioni senza titolo, alle decadenze per il superamento delle soglie di reddito, agli assegnatari che creano gravi problemi disciplinari e in generale a tutte le situazioni in cui l'alloggio sia stato abbandonato. Le restanti 170 pratiche riguardano casi in cui sono state accettate le rateizzazioni proposte, con un "ampio ricorso al fondo per la morosità incolpevole" la disponibilità di Acer a prolungare il termine per pagare il debito al 30 giugno 2022.

"Dobbiamo affrontare il tema sfratti con equlibrio e con un mix di rigore e solidarietà", afferma Alberani, ricordando l'esistenza del tavolo sfratti che mette insieme Acer, Comune, Servizi sociali e uffici giudiziari: l'obiettivo è "non fare di tutta l'erba un fascio ma affrontare caso per caso, è questo il modo di coniugare legalità, solidarietà ed equità". Si tratta di "andare avanti per recuperare la morosità e stare attenti a non colpire troppo soprattutto le persone fragili", sottolinea il presidente. Ai dati già citati, intanto, "si aggiunge la gestione ordinaria delle morosità- spiega l'Acer- sui contratti attivi Erp e non Erp in gestione Acer del patrimonio del Comune, che attualmente ammonta a circa 4,9 milioni. I nuclei morosi oggetto di gestione ordinaria sono circa 1.426 pari a circa il 13% del totale". (dire)