Scalo-Malvasia: l'ex palestra verrà demolita, prosegue il progetto "Parco della Resilienza"

Sono partiti oggi, 20 settembre, i lavori nel giardino e nell’ex palestra dell’area al Porto-Saragozza.

La realizzazione del progetto del “Parco della Resilienza” prosegue con la demolizione dell'ex palestra, al posto della quale sorgerà un nuovo padiglione a disposizione degli abitanti dell’area, e con la riqualificazione delle corti esterne che prevede una nuova rete fognaria e nuove pavimentazioni del parco.

Contestualmente, fa sapere il Comune, proseguiranno gli interventi di efficientamento energetico anche sugli altri due edifici di proprietà comunale di via Pier de’ Crescenzi 16-18-20 e Via Malvasia 23-25-27. Per ultimo, si inseriranno i nuovi alberi e gli arredi e l’ipotesi di fine dei lavori è prevista entro dicembre 2022.

"Il progetto definitivo è il frutto di un percorso di coinvolgimento degli abitanti e delle realtà della zona avviato nel 2019 dalla Fondazione per l’Innovazione Urbana in stretta collaborazione con il Quartiere Porto-Saragozza e in sinergia con Acer. I partecipanti hanno individuato le vocazioni d’uso future del giardino e del nuovo padiglione che hanno permesso di definire gli interventi del progetto definitivo" scrive Palazzo D'Accursio.

Il progetto “Parco della Resilienza” conta su un finanziamento di 5 milioni di euro finanziati per metà attraverso il bando regionale per interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana (con risorse della Cassa Depositi e Prestiti e del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione) e per l'altra metà attraverso risorse comunali.

Foto Comune di Bologna