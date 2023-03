Sesso, scambi di coppia e droga: scattano arresti a Corticella

Dall'incontro a luci rosse tra coppie, al tunnel della droga e della prostituzione. E' l'infernale parabola nella quale si è ritrovata avviluppata una 26enne italiana, che infine ha trovato la forza per denunciare la situazione. E' così partita l'indagine che ha portato a squarciare il velo dell'omertà e a scoperchiare un giro di prostituzione e spaccio, nel quale sarebbero rimaste imbrigliate anche altre giovani donne.

A muovere le fila sarebbe stata una coppia italiana sulla quarantina d'anni. Entrambi incensurati. Sono stati rintracciati e arrestati dai Carabinieri della Stazione Bologna Corticella e ora sono indagati per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, violenza sessuale e spaccio di sostanze stupefacenti.

Il provvedimento, richiesto dalla Procura della Repubblica di Bologna ed emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari, nasce dalla richiesta d’aiuto della 26enne che si era rivolta ai Carabinieri per denunciare una vicenda drammatica da cui non sarebbe riuscito a riemergere. In particolare, la ragazza ha riferito di aver conosciuto i due indagati qualche tempo fa. L'incontro era avvenuto in un resort di Zola Predosa. Qui si era recata col fidanzato per avere un incontro a carattere sessuale con la coppia, con qui era entrata in contatto attraverso un sito internet d’incontri. già durante il primo incontro era stata consumata della cocaina, fornita dai due indagati, che avevano provveduto a portarsi dietro anche alcuni oggetti erotici, ricevendo il compenso di 200 euro. Il tutto era stato apprezzato dalla vittima e dal fidanzato tanto che avevano continuato a incontrare i due quarantenni anche inseguito, soprattutto per l’acquisto della cocaina. Incontro dopo incontro, in poche settimane, erano arrivati a una spesa di circa 10.000 euro.

Giro di prostituzione per pagarsi la droga, giovani donne nella rete

Poi qualcosa cambia. Ormai assuefatta dalla sostanza stupefacente e in crisi con i fidanzato, la giovane sarebbe stata convinta dai due indagati a trasferirsi da loro, in un appartamento in zona Corticella. Una volta raggiunta la casa della coppia, la 26enne sarebbe però piombata in un incubo caratterizzato dall’abuso di droghe pesanti che i due indagati le avrebbero fornito quotidianamente a patto di prostituirsi a favore di clienti che si presentavano alla porta dopo aver letto gli annunci hard che il 38enne pubblicava sul web.

Durante le indagini i Carabinieri hanno scoperto altro. Ovvero che i due indagati, approfittando della fragilità di altre tre ragazze bolognesi - tutte tra i 20 e i 30 anni, che avevano conosciuto per strada e che erano già dedite all’uso della cocaina - le avevano avviate alla prostituzione. A far leva su di esse, la necessità di racimolare soldi, tanti, per pagare la droga che consumavano.