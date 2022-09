Prima rischia di investirlo, poi lo minaccia con un fucile: 64enne nei guai

Prima ha rischiato di investire un uomo che stava portando a spasso il cane, poi lo ha minacciato con un fucile perché non voleva chiamasse la polizia. È successo ieri in un'area verde di via Scandellara. L'uomo minacciato, 54 anni, ha così chiamato la polizia che grazie al numero di targa è riuscita a rintracciare l'uomo, un cacciatore di 64 anni.

Raggiunto a casa dagli agenti, nel box c'era l’auto con il portellone aperto il fucile all'interno. L'uomo agli agenti ha detto che stava seguendo il suo cane e non si sarebbe accorto della vittima, e che aveva l'arma con sé per non lasciarla incustodita. Tra i due uomini, in precedenza c’erano stati alcuni screzi. Il cacciatore è stato denunciato per minaccia aggravata e l'arma è stata sequestrata, oltre alla sospensione del porto d'armi e al preventivo prelevamento di otto fucili.