Dal cibo scaduto agli scarafaggi nel deposito alimentare: blitz dei Nas in cucine, negozi e ristoranti

Scarafaggi nel deposito alimentare, pesce fresco non termicamente abbattuto, coperti abusivi nel negozio di prodotti tipici. Sono sei in tutti gli esercizi commerciali, tra negozi e locali, le cui licenze sono state sospese dal Nas dei carabinieri di Bologna, che hanno controllato diversi esercizi in provincia di Bologna, Ravenna e Forlì cesena.

In tutti la sospensione dell'attività ha riguardato 12 esercizi, per un valore complessivo di due milioni di euro. Non solo, si è provveduto anche al sequestro amministrativo di circa 8mila kg di alimenti, per un valore di oltre 100mila euro. In più sono state elevate sanzioni amministrative per un importo totale di circa 75mila euro.

Su Bologna, come detto, sono stati sei i ristoranti e negozi sospesi. in un caso, alcuni prodotti ittici somministrati non venivano sottoposti al previsto abbattimento termico. In un altro caso, l'ambiente utilizzato come deposito alimentare non era stato segnalato, ed è risultato infestato dagli scarafaggi. In altre due situazioni, il deposito alimentare era costituito da un garage, completamente sconosciuto alle autorità sanitarie.

Infine, i carabinieri anti sofisticazioni alimentari hanno fatto ingresso in una azienda di commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, trovando ben oltre 5 tonnellate di cibo scaduto. Durante un controllo infine, un negozio di prodotti tipici è risultato fungere da ristorante abusivo, avendo attrezzato una trentina di coperti fissi durante i pasti.