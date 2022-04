Lavori all'ex palazzo dell'ACI: ritrovamenti dell'Antica Roma sulla via Aemilia

Un monumento funebre che risale al primo secolo dopo Cristo. Questo il "tesoro" scoperto durante i lavori di scavo alla base di quel palazzo cittadino che fu sede dell'ACI, fra via Marzabotto e la via Emilia. La via Aemilia, fatta costruire dal console Marco Emilio Lepido, collegava Piacenza con Rimini ed era fondamentale per i traffici commerciali: sui margini di questa importantissima arteria, che segnò l'inizio della colonizzazione romana di massa della Pianura Padana, sono state posizionate diverse pietre tombali. La notizia, che è stata riportata da Repubblica, non è sfuggita agli attenti cittadini, che osservando il cantiere hanno potuto vedere (e fotografare) la bellissima scoperta.

E non è certo la prima volta che a Bologna si verificano delle scoperte come questa. Nel letto del fiume Reno è stata infatti trovata la pietra miliare LXXVIII: vi è registrata la ricostruzione compiuta da Augusto della Via, nel 2 a.C., da Rimini fino al fiume Trebbia; interventi sulla rete fognaria hanno fatto emergere nel maggio 2015 i resti della via Emilia sotto via Ugo Bassi. Alcuni resti del ponte della via Emilia sul Reno sono stati trovati nel 1890: la struttura era dotata di parapetti su ambo i lati, posti originariamente a 11,81 metri di distanza, in marmo rosso veronese. Si scoprì che il letto del fiume si era alzato di circa 6 metri a causa del crollo del ponte avvenuto nel IX secolo (Wikipedia).