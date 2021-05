Disinfettante nella borraccia: brutto scherzo manda uno studente all'ospedale

Uno scherzo di cattivo gusto, messo in atto, probabilmente in classe, ha mandato all'ospedale un alunno di una scuola media della provincia di Bologna. Ora, i Carabinieri della Stazione di Bazzano hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili della contaminazione della borraccia di uno studente.

E’ successo sabato, 22 maggio, alle ore 12:30 circa, quando la Centrale Operativa Carabinieri ha ricevuto la segnalazione relativa a uno studente di una scuola secondaria di primo grado era stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso di Modena.

Il ragazzo si era sentito male, dopo aver bevuto l’acqua dalla borraccia di metallo che si era portato da casa. Dai primi accertamenti eseguiti dai militari, lo studente ha avuto un malore a causa dell’ingestione di acqua e di gel antisettico per disinfettare le mani che qualcuno, aveva versato di nascosto nella bottiglietta per fargli uno scherzo. Visitato dai medici del Pronto Soccorso, il giovane è stato dimesso.