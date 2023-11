"Quando gli ho chiesto di passare, lui mi ha tirato il drink e mollato uno schiaffo in faccia": il racconto dell'anziano aggredito in via Petroni

La denuncia appena sporta in questura porterà, forse, a individuare il ragazzo che lo ha colpito in faccia. Ma non lenisce l’amarezza per quello che gli è successo: “È stata una botta alla mia dignità personale, che fa ancora più male rispetto allo schiaffo. Da ieri sera non smetto di pensarci”.

"Scusate, dovrei passare"

La sera di sabato 11 novembre, appunto, quando Pietro Maria Alemagna, architetto di 82 anni, ha ricevuto uno schiaffo in faccia da un ragazzo di vent’anni sulla soglia del portone di casa. Intorno alle undici, insieme alla moglie stava tornando dal cinema. Arrivato al civico 22 di via Petroni, dove vive, ha trovato un gruppo di ragazzi seduti sugli scalini dell’ingresso. Come tantissimi che a quell’ora di sabato sera si trovavano nella zona universitaria per bere e divertirsi. “Ho chiesto loro di alzarsi per passare, come spesso mi capita perché è un punto in cui i giovani si siedono quando sono in compagnia”, spiega Alemagna. Ma se tutte le altre volte la richiesta era andata a buon fine, e c’era anche chi si scusava per il disturbo, “uno dei ragazzi è rimasto seduto, come se non avesse sentito - prosegue l’architetto -. E quando gliel’ho domandato di nuovo, ha cominciato a insultarmi e a bestemmiare”.

Il drink in faccia, poi lo schiaffo

Colto di sorpresa dalla reazione spropositata, Alemagna prova a ribattere. E nella concitazione rovescia inavvertitamente una delle bottiglie o un bicchiere che i ragazzi avevano appoggiato a terra. In quel momento la situazione degenera: “Il giovane si è alzato, mi ha tirato un drink addosso e poi mi ha mollato un ceffone in faccia, senza che avessi il tempo di capire cosa stava succedendo”. Ma a lasciarlo ancora più basito è la reazione del resto del gruppo, che non c’è stata: “Nessuno dei suoi amici gli ha detto di fermarsi, anzi, uno di loro mi guardava e rideva”. L’anziano prova a reagire, ma la moglie lo trattiene e lo trascina nell’ingresso. Mentre il portone si chiude, Alemagna sente il gruppo che se ne va sghignazzando.

"Mi sento svilito"

“Non erano sbandati o ragazzi che vivono in strada - sottolinea l’architetto -, ma un gruppo di giovani, come i tanti che fanno chiasso e baldoria, come sempre, qui in zona universitaria. Prendere uno schiaffo da un ragazzino che ha 62 anni in meno di me è stato un fatto spiacevole, svilente, sintomo dell’abbandono a cui è lasciato questo quartiere. È capitato - prosegue - discutere con chi fa schiamazzi durante le notti dei fine settimana, ma non è mai andata a finire così”. Alemagna fa anche parte di un comitato di residenti della zona, tra quelli che hanno diffidato il Comune per il degrado e il rumore acustico prodotti dalla cosiddetta "movida".

La risonanza dell'episodio

L’episodio ha già fatto il giro dei giornali locali. “L’unica cosa che mi consola è aver ricevuto tanta vicinanza da amici e da esponenti della politica in modo bipartisan”, sottolinea l’architetto. Lo hanno chiamato il sindaco Matteo Lepore e il deputato del PD Andrea De Maria. Il capogruppo in Consiglio comunale della Lega Matteo di Benedetto ha condannato l'episodio di violenza, e i consiglieri Fabio Brinati e Francesco Sassone di Fratelli d'Italia hanno espresso massima solidarietà. Alemagna ha sempre vissuto in via Petroni ma non pensa affatto di andarsene, nonostante la ben nota difficile convivenza tra i residenti e la vita notturna, e la microcriminalità e lo spaccio presenti in zona. Una situazione che per l’82enne “è ben nota a tutti. Se quello che è successo può rilanciare il dibattito e la ricerca di soluzioni, ben venga, ma non voglio essere strumentalizzato”.