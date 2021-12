Lite per 'strani traffici' e banconote false per migliaia di euro, 28enne nei guai

Intervenuta per sedare una lite in strada, la polizia ha denunciato un uomo anche per spendita e possesso di banconote false. E' accaduto ieri sera poco prima delle 21, quando una donna ha chiamato il 113.

La volante è arrivata così al quartiere Savena, dove ha trovato una coppia di cittadini marocchini, entrambi di 28 anni, in strada.

La donna ha riferito agli agenti come ultimamente il fidanzato fosse diventato più aggressivo e le aveva tirato uno schiaffo, motivo per il quale aveva chiamato il numero di emergenza. A scatenare il litigio, sempre secondo i racconti della 27enne, sarebbero state le rimostranze a causa degli "strani traffici" del fidanzato. I poliziotti hanno così deciso di perquisire l'abitazione dell’uomo, rinvenendo 3.650 euro falsi.

E' finita con una denuncia per percosse e per spendita di denaro falso. L'ufficio immigrazione valuterà la sua posizione sul territorio nazionale.