Trasporti, treni, bus e aerei a rischio: scioperi a raffica a maggio

Dal settore aereo, a quello ferroviario, a quello dei lavoratori pubblici e privati. Maggio sarà un mese caratterizzato da diversi giorni di stop.

Il 9 maggio, a livello locale, si ferma il personale di Trenitalia in Emilia-Romagna per 8 ore, dalle 9 alle 17.

Chi ha prenotato un volo Vueling per il 18 maggio, dovrà probabilmente rivedere i suoi piani a causa dello sciopero nazionale dei piloti.

Il 20 maggio è stato indetto lo sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati indetto da Cub. I ferrovieri potranno fermarsi dalle 21 del 19 fino alle 21 del 20 maggio, mentre i lavoratori del Tpl - Trasporto Pubblico Locale - quindi Tper - potranno scioperare per "24 ore con modalità territoriali", come si legge sul sito del Ministero dei Trasporti.

Lunedì 30 maggio e per 24 ore arriva il fermo dei lavoratori del trasporto pubblico locale proclamato da Filt-Cgil, Fit Cisl, Uilt Uil, Faisa Cisal.

Disagi in vista anche a causa di scioperi in altre regioni, come il 6 maggio negli aeroporti di Milano (Linate e Malpensa) e Fiumicino.