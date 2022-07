Fumata bianca al tavolo in prefettura: sospeso lo sciopero treni del 10 luglio

Poteva essere uno sciopero molto impattante per il traffico del fine settimana, ma una fumata bianca dal tavolo della prefettura lo ha scongiurato. O quasi. Retromarcia dei sindacati alla antivigilia dello sciopero del 10 luglio per il personale di trenitalia-tper, la società mista che ha ingestione diverse tratte regionali sul territorio metropolitano bolognese. Lo sciopero è stato sospeso da parte di quasi tutte le sigle sindacali, a eccezione di Faisa Cisal, che invece conferma l'astensione dal lavoro.

"Dopo ampio, dettagliato e approfondito confronto -recita la nota congiunta di Gcil, Cisl, Uil e Orsa- "le parti hanno condiviso un verbale di incontro con allegati impegni assunti dall'azienda, raggiungendo quindi una intesa sugli elementi oggetto della vertenza" e cioè piena applicazione dei precedenti accordi su quota 4% e 10% ferie, 30 assunzioni del personale mobile (capi treno e macchinisti), specifico percorso negoziale su ferie, consistenze e reticolo impianti, completamento e intensificazione dei percorsi formativi e aggiornamento professionale del personale, agevolazioni per migliore fruizione del diritto al pasto e programmato relativo incontro specifico alla presenza della società Ferservizi.

"Come segreterie regionali -aggiungono i sindacati- riteniamo l'intesa raggiunta ricca di elementi qualificanti e punto di partenza rispondente alle ragioni oggetto della vertenza, con ricadute positive sia sul personale e, in prospettiva, sulla qualità del servizio".

Lo strappo di Cisal, che conferma lo sciopero: "Noi non convocati"

Di diverso tono la nota di Faisa Cisal, che fa sapere come invece lo sciopero per la sigla sia ancora sul tavolo. "Nonostante la nostra formale proclamazione della seconda azione di sciopero, durante i vari tentativi di mediazione della Prefettura, la società pretendeva di attribuire a Faisa Cisal un ruolo subalterno ad una fase negoziale già avviata negl’incontri del 29 giugno presso la regione e del 4 luglio in sede aziendale con altre organizzazioni sindacali, escludendo dal tentativo precedente di negoziazione la Faisa Cisal e quindi non lasciandoci nessun margine di confronto. Pertanto, ritenendo tale atteggiamento inaccettabile e irriverente della nostra proclamazione, confermiamo lo sciopero dalle ore 03:31 del 10 luglio 2022 alle ore 02:30 del 11 luglio 2022 di tutto il personale mobile di Trenitalia Tper".