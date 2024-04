Sciopero 11 aprile, manifestazione a Bologna: "La tragedia di Bargi impone una reazione"

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

"Alla luce della strage avvenuta alla centrale idroelettrica di Bargi (bacino di Suviana), giovedì 11 aprile sciopero generale di tutti i settori (pubblici e privati), per l'intera giornata in tutta l'Emilia-Romagna indetto da Cgil e Uil. A Bologna manifestazione con concentramento in piazza XX settembre dalle 9".

Lo rendono noto CGIL e UIL che hanno deciso di organizzare un momento di condivisione forte in città: "Siamo sconvolti davanti alla tragedia del tremendo incidente che si è verificato nella centrale idroelettrica di Bargi. Seguiamo con apprensione l’evolversi degli eventi - ha dichiarato il segretario generale Uil, Marcello Borghetti, - ai soccorritori va tutto il nostro sostegno e la nostra gratitudine. Alle famiglie di tutte le vittime e dei feriti, esprimiamo un profondo cordoglio".

Il dramma dei morti sul lavoro era stata indicata tra le motivazione dello scioero. "Occorrerà fare luce su quanto accaduto, individuando le responsabilità. Non si può e non si deve morire o anche solo rimanere feriti a causa del lavoro - continua il segretario - la gravità della situazione impone una reazione del mondo del lavoro e di tutta la società civile. Pertanto giovedì 11 aprile sciopero generale di tutti i settori (pubblici e privati), per l'intera giornata in tutta l'Emilia Romagna indetto da Cgil e Uil con manifestazioni a livello provinciale. A Bologna manifestazione con concentramento in piazza XX settembre dalle 9. ADESSO BASTA" conclude.