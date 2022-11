Sciopero trasporti, Usb aderisce 4 ore anche a Bologna

Anche in Emilia-Romagna domani scatteranno quattro ore di sciopero indette a livello nazionale Usb per i lavoratori dei trasporti pubblici locali. "Una mobilitazione per rivendicare la centralità dei trasporti pubblici e del ruolo degli autoferrotranvieri, principali vittime della mattanza delle privatizzazioni selvagge, dei continui ricorsi ad appalti e subaffidamenti che alimentano sfruttamento e precarizzazione, del susseguirsi di rinnovi contrattuali 'farsa' e di aumenti salariali irrisori in cambio della crescente svendita dei diritti", spiega il sindacato di base, confermando la mobilitazione.

Bus Tper

Per il personale viaggiante dei servizi automobilistici e filoviari Tper dei bacini di servizio di Bologna e Ferrara (bus e corriere) lo sciopero si svolgerà dalle ore 11.30 alle ore 15.30 di venerdì 11 novembre.

Negli orari di sciopero, i servizi di trasporto pubblico urbano, suburbano ed extraurbano non saranno garantiti. Più precisamente, prima dello sciopero:

per i bus urbani, suburbani ed extraurbani del bacino di Bologna saranno garantite solamente le corse dal capolinea centrale verso periferia, e viceversa, con orario di partenza fino alle ore 11.15.

per le linee urbane di Imola verranno garantite tutte le corse complete in partenza dalla stazione ferroviaria, o dall'autostazione, fino alle ore 11.20.

per i mezzi urbani, extraurbani e del servizio Taxibus di Ferrara saranno garantite solamente le corse dai capilinea periferici, centrali e intermedi con orario di partenza fino alle ore 11.15.

Negli orari di sciopero, al call-center telefonico 051-290290 sarà garantita la presenza di un operatore.

Lo sciopero è indetto anche per i dipendenti delle ditte che prestano servizio presso le biglietterie Tper; pertanto, nella fascia oraria tra le ore 11.30 e le ore 15.30, i Punti Tper di Bologna e Ferrara potranno essere chiusi o subire riduzioni di operatività in conseguenza dell’adesione allo sciopero del personale di sportello.

Lo sciopero riguarda anche il personale dedicato al servizio “Marconi Express”, per il quale l’astensione è ugualmente prevista dalle ore 11.30 alle ore 15.30.