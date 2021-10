Sciopero 11 ottobre, i sindacati di base: "A Bologna 5 magazzini chiusi, la crisi pandemica la pagano i lavoratori"|VIDEO

"Per la prima volta i sindacati conflittuali si riuniscono" e chiamano allo sciopero generale nazionale in programma l'11 ottobre prossimo. Lo spiegano SGB, Confederazione Cobas, Usi-cit, Usb, Si Cobas, ADL durante una conferenza stampa che si è tenuta in mattinata in Piazza Roosvelt, sotto la Prefettura.

A Bologna si terrà la manifestazione regionale a partire dalle 10.30 in Piazza dell'Unità.

"Nell'arco di un mese, dopo le ferie, ci siamo trovati con la chiusura solo a Bologna di 5 magazzini", spiega Karim Bekkal di Sì Cobas " questa crisi la pagano i laoratori".

"Non abbiamo partecipato come sindacati di base a quella che è stata una vera orgia di poteri, durante il periodo pandemico, in cui sono stati fatti accordi concertativi che hanno fatto in modo che ci fosse un immiserimento maggiore" ha detto ai cronisti Massimo Betti di Sgb Bologna "i sindacati - confederali - fanno da stampella a un Governo che sta cercando di prendere in giro i lavoratori".