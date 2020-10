23 ottobre, sciopero nazionale treni e bus: cosa c'è da sapere

Confermato lo sciopero dei trasporti per venerdì 23 ottobre che coinvolge i lavoratori delle ferrovie, del trasporto pubblico locale (bus) e degli aeroporti.

Treni

Dalle ore 21.00 di giovedì 22 alle ore 21.00 di venerdì 23 ottobre 2020 i treni possono subire variazioni. Non sono previste modifiche alla circolazione dei treni a Lunga Percorrenza.

Per i treni regionali sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00 (come da Orario ufficiale Trenitalia e www.trenitalia.com). Nel trasporto nazionale non sono previste modifiche alla circolazione delle Frecce e degli altri treni a lunga percorrenza

L’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione.

Autobus

Sciopero di 4 ore del personale del settore automobilistico aziendale Tper dei bacini di servizio di Bologna e Ferrara. Queste le modalità per i servizi di bus Tper, nel rispetto delle fasce di garanzia previste:

- per il personale viaggiante dei servizi automobilistici e filoviari Tper dei bacini di servizio di Bologna e Ferrara (bus e corriere) lo sciopero si svolgerà dalle ore 10.30 alle ore 14.30;

- negli orari di sciopero, i servizi di trasporto pubblico urbano, suburbano ed extraurbano non saranno garantiti;

Più precisamente per i mezzi urbani, suburbani ed extraurbani del bacino di Bologna saranno garantite solamente le corse dal capolinea centrale verso periferia, e viceversa, con orario di partenza fino alle ore 10.15.

Durante lo sciopero, al call-center telefonico 051-290290 sarà garantita la presenza di un operatore fino alle ore 11 e dalle ore 14 al termine del servizio. Per effetto dello sciopero, gli sportelli Tper di via San Donato 25, attivi per il rilascio di contrassegni per le aree regolamentate dal Piano Sosta, potranno essere chiusi o subire una riduzione dei servizi.

- Per le linee urbane di Imola verranno garantite tutte le corse complete in partenza dalla stazione ferroviaria, o dall'autostazione, fino alle ore 10.20.

- Per i mezzi urbani di Ferrara, per quelli extraurbani e del servizio Taxibus saranno garantite solamente le corse dai capilinea periferici, centrali e intermedi con orario di partenza fino alle ore 10.15.

L’iniziativa di sciopero non coinvolge il personale viaggiante del settore ferroviario di Tper: pertanto, venerdì 23 ottobre il servizio dei treni Tper sarà regolarmente effettuato.

Aerei

Il settore aereo si ferma per 24 ore. L'aeroporto Guglielmo Marconi consiglia di contattare la propria compagnia aerea.

