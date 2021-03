26 marzo sciopero della scuola: "Segnali pessimi dal nuovo governo". Presidio in Piazza Nettuno

Oltre ai trasporti, venerdì 26 marzo anche la scuola è a rischio. Cobas Bologna e il Coordinamento precari della scuola saranno in Piazza del Nettuno alle 10 per far sentire la loro voce nella giornata dello sciopero nazionale della scuola.

"Occorre urgentemente invertire la rotta, con un intervento di risarcimento per i tagli decennali subiti e per un rilancio che poggi su tre obiettivi strutturali che oggi non sono solo possibili, ma anche improrogabili" scrivono in una nota e chiedono di ridurre a 20 il numero massimo di alunni per classe e a 15 in presenza di alunni diversamente abili, aumentare gli organici e assumere tutte le precarie e tutti i precari con concorsi per soli titoli, a partire dai docenti con 3 anni scolastici di servizio e dagli Ata con 24 mesi e intervenire massicciamente nell’edilizia scolastica per avere spazi idonei ad una scuola in presenza e in sicurezza.

Ieri, a Casalecchio di Reno si sono riuniti i componenti del comitato Scuole Aperte, parte della Rete Nazionale Scuole in Presenza: "Chiediamo a tutte le Istituzioni un totale cambio di prospettiva affinché la scuola e i diritti delle nuove generazioni siano finalmente riconosciuti come essenziali per il futuro del Paese, alla stregua degli altri servizi essenziali". L'obiettivo del comitato, così come quello della Rete Nazionale, è il rientro a scuola per tutte le scuole di ogni ordine e grado perché "La didattica a distanza non può essere e non è la risposta ad un'emergenza esplosa più di un anno fa".

Per gli attivisti "durante la pandemia sono tragicamente emersi i problemi che affliggono la scuola da molto tempo - ricordati in un'audizione al Senato anche dal ministro Patrizio Bianchi - precarietà, inefficienze e disorganizzazioni, conseguenze del processo di aziendalizzazione avviato negli anni Novanta".

Ritengono "pessimi" i segnali arrivati dal nuovo governo "sulle intenzioni di proseguire su questa strada imponendoci la formazione obbligatoria sulla DAD, la reintroduzione dei meccanismi premiali, l’allungamento del calendario scolastico e l’ingresso del settore privato nelle scuole attraverso i patti di comunità. Per questo è urgente porre all’ordine del giorno una visione diversa ed alternativa alla gestione pre- Covid: oggi i soldi ci sono e sono molti, non possiamo permettere che i fondi previsti per la scuola nel Recovery Plan siano destinati in via quasi esclusiva alla digitalizzazione e al legame con l’impresa, perché ciò rischia di allontanarla definitivamente dal modello di scuola pubblica previsto dalla Costituzione, che dovrebbe puntare alla formazione del cittadino dotato di strumenti cognitivi e spirito critico, e di trasformarla in una mera agenzia per l’addestramento al lavoro".

Il 26 Marzo, fanno sapere "è uno sciopero non solo sindacale ma anche politico e sociale per un diverso modello di scuola. I COBAS hanno condiviso questo percorso a livello nazionale con il movimento di Priorità alla scuola e

con il Coordinamento nazionale dei precari scuola per promuovere nel maggior numero di città mobilitazioni che coinvolgano tutto il popolo della scuola pubblica: docenti, Ata, studenti, genitori e, in generale, cittadini democratici".