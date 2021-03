Sciopero 26 marzo, docenti e studenti in piazza: "Riapertura scuole non oltre il 7 aprile"

Insieme ad altre 60 città, anche Bologna parteciperà allo sciopero di docenti e studenti dalla Didattica a Distanza indetto per venerdì 26 marzo. Gli attivisti di Priorità alla Scuola chiedono la riapertura di tutti gli ordini e gradi scolastici, dal nido all’università, in presenza, sicurezza e continuità, non oltre il 7 aprile. La mobilitazione avviene in concomitanza con lo sciopero proclamato dai Cobas e con l’adesione del Coordinamento Nazionale Precari Scuola. L'adunata darà domani mattina in Piazza Nettuno, a partire dalle ore 10.

Non solo tema ripartenza in presenza. Con la mobilitazione nazionale Priorità alla Scuola chiede anche che una parte consistente del Recovery Fund sia riservata al rilancio della Scuola pubblica: "Il rilancio della scuola - scrivono in una nota gli aderenti al movimento - non può avvenire solo attraverso l’incremento della digitalizzazione, visto che la DAD sta dimostrando di avere conseguenze negative sulla salute psico-fisica di bambine/i e ragazze/i. La scuola richiede piuttosto investimenti per potenziare la dimensione socio-relazionale dell’apprendimento". PaS propone la riduzione del numero di alunne/i per classe, individuando il tetto massimo di venti.: "Docenti e studi scientifici infatti concordano nel legare la qualità dell’insegnamento al rapporto numerico docente/allievo, che al momento in Italia è fra le più alte d’Europa. Inoltre chiediamo - si legeg ancora nella nota - l’attuazione di un piano di assunzioni e di stabilizzazione dei docenti precari e l’adeguamento degli spazi e degli edifici scolastici, per sanare due situazioni che non reggono il confronto con gli altri paesi UE".

Infine lo sfogo: "Stiamo sperimentando, come studenti, genitori e docenti che la chiusura delle scuole e la didattica a distanza non sono un rimedio all’emergenza, ma piuttosto un veleno, che crea nuove emergenze e diseguaglianze. La DAD crea emergenza socio-economica costringendo chi è già più debole sul mercato del lavoro a dover rinunciare al lavoro o a lavorare in condizioni peggiori, crea emergenza sanitaria incrementando esponenzialmente il disagio psichico e fisico di bambine/i, adolescenti e ragazzi, come purtroppo molti studi confermano."