8 marzo, torna lo sciopero globale transfemminista: sit-in e corteo a Bologna

8 marzo non solo di mimose e iniziative (qui il calendario) in occasione per la Festa della donna. Ma anche giorno di lotta e scioperi : dalla scuola (qui i dettagli) ai trasporti (qui i dettagli), vari i comparti a rischio disservizi per le varie mobilitazioni preannunciate.

In concomitanza torneranno in piazza anche le attiviste di Non Una di Meno, che chiamano per il settimo anno consecutivo lo sciopero globale transfemminista, a Bologna come in moltissime città italiane. In connessione con mobilitazioni in tutto il mondo, in particolare con la lotta che stanno portando avanti le donne iraniane al grido di “Donna, vita, libertà!”, anche in Italia migliaia di donne e persone lgbtqia+ scenderanno nelle strade contro la violenza maschile sulle donne e ogni forma di violenza di genere. Solo in Emilia-Romagna, sono 4.223 le donne che si sono rivolte ai centri antiviolenza nell’ultimo anno.

Le iniziative a Bologna per lo sciopero transfemminista

A Bologna la giornata comincerà con un presidio dalle 8.00 alle 10.00 davanti alla biglietteria TPER in via Marconi a sostegno delle lavoratrici esternalizzate in lotta contro gli attacchi ai diritti sindacali e contro le condizioni di lavoro imposte dalla ditta Holacheck a cui TPER ha appaltato il servizio delle biglietterie.

La giornata proseguirà alle 10.00 in piazza Maggiore, dove verrà data voce a tutte e tutt coloro che sceglieranno di incrociare le braccia contro la violenza maschile e di genere, la guerra, il razzismo e la precarietà, con interventi da attiviste da altre parti del mondo. La mattinata sarà arricchita da una mostra organizzata da donne iraniane, da laboratori, performance, e diversi banchetti informativi, tra cui quello della Casa delle Donne per non subire violenza di Bologna.

8 marzo corteo a Bologna

Alle 16:00 è previsto un pre-concentramento studentesco in piazza Verdi, e alle 17:00 il concentramento in Piazza XX Settembre, da dove partirà alle 18.00 il corteo che si concluderà in Piazza Maggiore. Le attiviste si prefiggono di portare in strada migliaia di persone, come accaduto gli scorsi anni.

Lungo il tragitto – via Indipendenza, via dei Mille, viale Antonio Silvani, viale Giovanni Vicini, via Sant'Isaia, Piazza Malpighi, via Ugo Bassi – ci saranno degli interventi tematici in cui verrà sottolineato perché questa lotta è ancora più necessaria oggi.

Varie le istanze sul piatto. "La guerra in Ucraina sta alimentando nazionalismo, patriarcato e razzismo dentro e fuori l’Europa, mentre l’inflazione e il carovita colpiscono pesantemente i ceti già poveri e gli effetti della crisi climatica si fanno sempre più evidenti. In Italia, il governo Meloni porta avanti politiche conservatrici basate sulla difesa della famiglia tradizionale e dei suoi rigidi ruoli di genere; abolisce il reddito di cittadinanza aumentando la povertà e costringendo chi lavora ad accettare salari più bassi; reprime il dissenso; rafforza ulteriormente la violenza dei confini - come dimostra la strage di Steccato di Cutro - e delle politiche migratorie europee, per le quali le vite dei migranti contano solo se possono essere sfruttate come manodopera a basso costo. Queste politiche intensificano la violenza patriarcale che colpisce le donne e le persone lgbtqia+ e rendono ancora più difficile sottrarvisi."

Sono queste le ragioni - sottolineano le attiviste - che hanno portato il movimento transfemminista ad intrecciarsi con lo sciopero globale del clima del 3 marzo per urlare insieme “Strike the War!”, e che l’8 marzo scenderanno in piazza al grido di: “Scioperiamo ovunque! Scioperiamo dal lavoro dentro e fuori casa, dai ruoli di genere e da tutti i ruoli che ci vengono imposti, dai consumi. Rendiamo visibile la violenza che colpisce le nostre vite. Facciamolo fermandoci, bloccando le attività che svolgiamo ogni giorno. Se le nostre vite non valgono noi ci fermiamo!”