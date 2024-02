Non una di meno, verso l'8 marzo: "Se le nostre vite non valgono, noi scioperiamo"

Dopo il partecipato corteo contro la violenza di genere dello scorso novembre, e la marcia dello scorso 8 marzo all'ombra delle torri, r aduno nel weekend a Bologna delle attiviste di Non Una di Meno in vista della nuova mobilitazione indetta per la Giornata della donna.

In un’aula di Alma Mater gremita sono arrivate da varie parti di Italia in tanti per l’assemblea nazionale e costruire un percorso verso l’8 marzo, in cui per l’ottavo anno il movimento transfemminista lancia uno sciopero globale, ovvero "una giornata di lotta e visibilità contro la violenza patriarcale, attraverso la forma dello sciopero globale produttivo e riproduttivo".

Mobilitazione che come avrà come slogan "se le nostre vite non valgono, noi scioperiamo". In una nota rivolta ai simpatizzanti gli attivisti hanno fatto sapere: "Scioperiamo dal lavoro dentro e fuori casa per evidenziare il nesso tra il lavoro produttivo e quello riproduttivo: la lotta alla violenza di genere è lotta per l’autonomia, per il salario minimo e per il reddito di autodeterminazione. E’ anche lotta per un welfare includente, aperto e garantito, senza il quale il lavoro di cura ricade sempre di più sulle donne, rendendole più esposte allo sfruttamento e alla violenza".

"Sappiamo - aggiunge Non Una di Meno - quanto sia difficile scioperare per chi da troppo tempo ha visto crollare il proprio potere d’acquisto, per via del carovita e di salari rimasti fermi e di contratti indecenti. Quest’anno però, dopo le grandi manifestazioni contro la violenza sulle donne e la violenza di genere, e dopo l’ondata di indignazione per i femminicidi che hanno continuato a susseguirsi al ritmo di uno ogni due/tre giorni, qualcosa è cambiato. Maschilismo e patriarcato sono diventate parole diffuse, su cui donne e uomini hanno iniziato a interrogarsi anche al di fuori delle nostre cerchie. Più capillare è la reazione verso narrazioni tossiche e linguaggi sessisti, più consapevoli sono le giovani generazioni della violenza che a tutti i livelli permea le nostre vite, nell’ambito personale, delle relazioni sociali, sul piano politico e globale, nel pianeta.

Questo cambiamento è avvenuto grazie al costante lavoro culturale e politico degli ultimi 8 anni e al coinvolgimento di milioni di persone che hanno iniziato a leggere le ingiustizie del mondo come prodotto dell’intersezione tra patriarcato e neoliberismo".

Poi l'appello del movimento ai sindacati, ai quali chiedono di aderire allo sciopero generale del prossimo 8 marzo : "Oltre all'indizione dello sciopero per l'intera giornata e per tutti i comparti del settore pubblico e privato, invitiamo le organizzazioni sindacali a sostenere lo sciopero femminista nelle forme più opportune: mandando la convocazione su tutti i posti di lavoro e riportando le motivazioni dello sciopero, indicendo le assemblee sindacali per informare lavoratrici e lavoratori sulle rivendicazioni della giornata, favorendo l'incontro tra lavoratrici e lavoratori e i nodi territoriali di Non Una di Meno, nel rispetto dell'autonomia del movimento femminista".

E poi si guarda avanti attraverso un coinvolgimento a tutto tondo: "Crediamo che sia venuto il momento di organizzare assemblee e incontri, in vista della giornata dell' 8 marzo, per costruire insieme la partecipazione allo sciopero, a partire dagli obiettivi condivisi e dalle azioni che ogni realtà vorrà mettere in campo.

Proviamo a coinvolgere il mondo del lavoro, fare incontrare le istanze produttive e riproduttive, perché le vite di tutte non sono separate e a compartimenti stagni, la violenza di genere attraversa i luoghi del lavoro, come le scuole, le case e i letti".