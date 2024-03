Sciopero femminista, maxi striscione in Piazza: "Stop genocidio. Palestina libera"| VIDEO

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Ancor prima del tradizionale corteo dell'8 marzo, che parte da piazza XX Settembre, le attiviste di "Non una di meno" hanno dato inizio allo sciopero femminista.

In Piazza Maggiore un maxi striscione con la scritta "Stop genocidio. Palestina libera" è stato srotolato dalla torre dell'orologio: "Sono morte già 30.000 palestinesi, di cui due terzi sono donne e bambini - ricordano - e quindi nello sciopero femminista non possiamo sicuramente dimenticarci di questa strage, di questa mattanza che sta compiendo lo Stato di Israele nei confronti della popolazione palestinese".

Il corteo

Prenderà il via da piazza XX Settembre, alle ore 17. Capofila l’organizzazione femminista internazionale Non una di meno, che da anni agita le piazze di molte città in giro per il mondo. “Dalle donne di Gaza alle forze femministe e rivoluzionarie di tutto il mondo, l’8 marzo rappresenta un’occasione davvero rivoluzionaria in cui i sistemi che opprimono le donne, le persone queer e i loro temi intersezionali possono essere affrontati".

(Video FB Non una di meno)