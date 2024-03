Sciopero 8 marzo. Dopo il corteo ad alta tensione, gli studenti tornano in piazza

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Dopo il corteo ad alta tensione (bruciate le foto di Meloni ed Schlein), finito tra le polemiche, gli studenti pronti a tornare in piazza. Allo sciopero del prossimo 8 marzo parteciperanno infatti anche gli universitari. Lo ha preannunciato ieri il Cua approntando un flash mod davanti al rettorato, in via Zamboni, e dando così il via a quella che definiscono "la settimana di agitazione permanente verso lo sciopero produttivo e riproduttivo transfemminista dell'8 marzo".

"Come studentesse e giovani precarie - spiega il collettivo in una nota - l'8 marzo sciopereremo anche dalle Università, perché sempre più si fanno luogo di oppressione e sfruttamento. Al rettorato- continua il comunicato- abbiamo portato le nostre rivendicazioni e le istanze che ci muovono verso lo sciopero, pretendiamo case per tutte perché senza quelle non possiamo autodeterminarci, come pretendiamo un reddito slegato dalle logiche produttive. Vogliamo bloccare la macchina universitaria perché siamo stanche di venire schiacciate da ricatti di merito, Cfu da consegnare e ritmi insostenibili".

Prosegue il Cua: "Vogliamo un'Università fatta di saperi critici e transfemministi, perché rifiutiamo la narrazione che vede il sapere come normato, patriarcale e finalizzato alla produzione. Vogliamo un'Università libera dalle logiche di guerra e libera dalle complicità che attualmente ha con il regime sionista, perché ci opponiamo al genocidio che si sta consumando nei territori palestinesi, perché siamo e saremo sempre per una Palestina libera".

Per tutta la settimana quindi, "saremo ogni giorno per le strade della zona universitaria, mercoledì ci vedremo in assemblea pubblica alle 18.30 in via Zamboni 32 assieme a Non Una di Meno- segnala il collettivo- per organizzare lo sciopero dalle università per poi arrivare alla grande giornata di lotta dell'8 marzo".