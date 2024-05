Ferrovie: oggi sciopero nazionale Manutenzione Infrastrutture RFI

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Si svolgerà oggi lo sciopero delle lavoratrici e lavoratori della manutenzione della infrastrutture della rete ferroviaria.

La USB contesta l’applicazione dell’accordo sull’organizzazione del lavoro dello scorso 10 gennaio, sottoscritto con FiltCgil, FitCisl, UilTrasporti, OrSaFerrovie, UglFerrovie, FastTrasporti.

"Scendiamo di nuovo in sciopero contro i potenziali effetti negativi di questo: la grande reazione messa in campo dai ferrovieri della manutenzione sta producendo l’impasse nell’applicazione pratica dell’accordo", rimarca l'Unione sindacale di base e aggiunge: "La posta in gioco è, oltre il peggioramento delle condizioni di lavoro del settore, un attacco al sacrosanto diritto alla democrazia sindacale nei posti di lavoro, al diritto di esprimere parere sugli accordi e a quello di ciascun lavoratore di scegliere liberamente da chi farsi rappresentare".

In soldoni si chiede l’annullamento dell’accordo del 10 gennaio 2024, a fronte dell'avvio di "una reale e certificabile consultazione dei lavoratori, per la democrazia sindacale ed il rinnovo delle rappresentanze dei lavoratori".

Le mobilitazioni per il comparto del trasporto pubblico non si fermano qui. Nel weekend indetto uno sciopero dei treni di 24 ore. E la prossima settimana sarà la volta degli autobus e People Mover.