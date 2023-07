Sciopero aereo, sono 43 i voli cancellati al Marconi

Si fa sentire anche all’aeroporto Marconi di Bologna lo sciopero di otto ore, dalle 10 alle 18, del personale di terra degli scali, servizi di handling e check-in. Lo sciopero riguarda, dalle 12 alle 16, anche i piloti di Malta Air (che opera i voli di Ryanair) e dalle 10 alle 18 dei piloti e assistenti di volo di Vueling.

Per quanto riguarda la situazione dello scalo bolognese, al momento risultano già cancellati 43 voli fino alle 18, sia per destinazioni italiane che estere. Sul sito del Marconi è possibile consultare l'andamento dei voli in tempo reale.