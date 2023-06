Sciopero personale aeroporto: decine di voli cancellati al Marconi

Sono decine i voli cancellati oggi all’aeroporto Marconi per lo sciopero dei lavoratori e delle lavoratrici delle aziende di handling del settore trasporto aereo. Il fermo sciopero proclamato dalle categorie Filt Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo, inizialmente indetto per il 19 maggio, è stato spostato a oggi 4 giugno a seguito dell'emergenza maltempo in Emilia-Romagna.

Il Marconi informa che "potranno verificarsi cancellazioni e disagi nell’erogazione dei servizi aeroportuali. Per informazioni sui voli, si consiglia di contattare la propria compagnia aerea".

I voli in partenza cancellati

Ryanair BARI 10:20

Austrian Airlines VIENNA 10:30

Volotea LAMPEDUSA 10:35

Swiss International Air Lines ZURICH 10:40

Lufthansa FRANKFURT 11:00

Ryanair PRAGUE 11:00

Ryanair BRINDISI 11:05

Ryanair FUERTEVENTURA 12:25

Air Cairo SHARM EL SHEIKH 12:35

Royal Air Maroc CASABLANCA 12:50

EasyJet LONDON 12:50

British Airways LONDON 12:55

Ryanair LAMEZIA TERME 13:00

Klm AMSTERDAM 13:10

Air Dolomiti MUNICH 13:25

Brussels Airlines BRUSSELS 13:30

Ryanair BARCELONA 13:55

Ryanair COLOGNE 14:10

Ryanair IBIZA 14:20

Turkish Airlines ISTANBUL 14:30

Lufthansa FRANKFURT 14:45

Ryanair BRUSSELS CRL 15:00

Ryanair LISBON 15:10

CLUJ NAPOCA 15:20

Wizz Air IASI 15:25

Air Albania TIRANA 15:30

Emirates DUBAI 15:35

Ryanair CATANIA 15:55

Ryanair PALERMO 16:20

Eurowings DUSSELDORF 16:30

Ryanair MADRID 16:45

TIMISOARA W43560 16:45

Ryanair SEVILLE 16:50

Ryanair WROCLAW 17:20

Ryanair PALERMO 21:20

Ryanair SOFIA 22:15

I voli in arrivo cancellati