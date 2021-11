Sciopero autisti Tper, Lepore: "Abbiamo bisogno di collaborazione, la pandemia non è finita"|VIDEO

"Nel momento in cui ci sono persone che non si recano sul posto di lavoro - perchè la legge prevede il Green pass - ci possono essere dei disagi e disservizi. Il mio appello a tutti di prendere sul serio il vaccino"

"Invece dei conflitti, abbiamo bisogno di collaborazione". Lo ha detto il sindaco Matteo Lepore alla Dire in merito allo sciopero annunciato dall'Usb del personale dell'azienda Tper di Bologna e Ferrara.

Usb infatti ha fatto sapere che il confronto in prefettura svoltosi si è concluso "senza accordo" e che da parte dell'azienda "non vi è nessuna disponibilità di mettere mano alla gestione disorganizzata del Green pass". Inevitabile quindi, per il sindacato di base, "l’avvio delle procedure di sciopero".

"E' chiaro che nel momento in cui ci sono persone che non si recano sul posto di lavoro perchè la legge prevede questo obbligo - continua il sindaco - ci possono essere dei disagi e dei disservizi. Noi dobbiamo cercare di gestire con senso di grande solidarietà, quindi il mio appello a tutti di prendere sul serio il vaccino".

Il sindaco inoltre rileva che il Comune sta "monitorando molto l'andamento del Covid - anche nelle scuole - Senza allarmismi, però bisogna ricordare a tutti che la pandemia non è affatto finita - e invita a rispondere alle chiamate dell'Ausl - sia quelli che non hanno mai fatto il vaccino, sia quelli che adesso devono fare la terza dose. Non possiamo permetterci di perdere di nuovo posti di lavoro e vite umane perchè ancora si discute attorno alla validità del vaccino. La pandemia non è finita".