Sciopero nazionale convocato per venerdì 26 maggio: servizi bus non garantiti

Sciopero di 24 ore proclamato da USB Lavoro Privato per il personale degli autobus TPer. A Bologna e Ferrara i lavoratori incroceranno le braccia venerdì 26 maggio e il servizio non sarà garantito dalle ore 8.30 alle ore 16.30 e nuovamente dalle 19.30 fino a fine turno. Interessati dallo sciopero non solo le linee urbane, ma anche quelle suburbane ed extraurbane. Più precisamente, per i mezzi urbani, suburbani ed extraurbani del bacino di Bologna saranno garantite solamente le corse dal capolinea centrale verso periferia, e viceversa, con orario di partenza fino alle ore 8.15 al mattino e fino alle ore 19.15 alla sera, e sarà interessato dallo sciopero anche il Marconi Express, il cui servizio potrebbe non essere garantito. Per le linee urbane di Imola verranno garantite tutte le corse complete in partenza dalla stazione ferroviaria, o dall'autostazione, fino alle ore 8.20 al mattino e fino alle ore 19.20 alla sera.