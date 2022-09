Caro-energia, in Emilia-Romagna scatta lo "sciopero delle bollette"

In Emilia Romagna scatta o “Sciopero delle bollette”. A lanciare la protesta contro i rincari di luce e gas è Codacons che offre anche l'assistenza legale agli utenti che vogliono sospendere il pagamento delle fatture.

"Una iniziativa di solidarietà sociale quella dell’associazione che si basa sulle norme del codice civile e sulla Costituzione Italiana, e tesa a consentire alle famiglie che hanno difficoltà economiche di sospendere in questo momento di emergenza il pagamento delle bollette versando solo parzialmente gli importi delle fatture, in virtù della causa di forza maggiore e sulla base delle disposizioni del nostro codice civile. L’art. 1256 c.c. prevede infatti che L'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile. Se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell'adempimento'", fa sapere l'associazione consumatori.

Come aderire

I cittadini emiliano-romagnoli, a partire da oggi, 15 settembre, potranno scaricare sul sito del Codacons un modulo da inviare alla società di fornitura di gas e luce, in cui si comunica di essere costretti a sospendere il pagamento integrale della bolletta, provvedendo al pagamento della fattura in modo parziale, versando cioè un acconto pari al 20% dell'importo, in quanto impossibilitati a sostenere l’importo maggiorato delle utenze – spiega l’associazione - Ciò anche sulla base dei principi correttezza, buona fede e solidarietà sociale, considerato che sui contratti a prestazioni corrispettive, la giurisprudenza prevede e riconosce l’esistenza di un "dovere di solidarietà" nei rapporti intersoggettivi (articolo 2 Costituzione).

Bolletta stracciata davanti a Hera

Unione popolare ha stracciato una bolletta del gas in formato maxi (per le sue dimensioni fisiche, oltre che per l'importo) davanti alla sede di Hera, a Bologna.

"Le nostre posizioni sono chiare - spiega candidata alla Camera e numero uno di Potere al Popolo - Hera sta già valutando di chiedere il rimborso sulle tasse da extraprofitti. Sulla carta dovrebbe essere pubblica, ma in realtà si comporta come qualunque altra azienda. In questo modo stanno facendo sciacallaggio sulla pelle dei cittadini di Bologna".