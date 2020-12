Servizi pubblici, lavoratori in presidio. Si chiedono assunzioni e sicurezza sui luoghi di lavoro

"Le lavoratrici e i lavoratori impegnati nei servizi pubblici in tutto il territorio nazionale hanno fatto funzionare le amministrazioni,anche quando i governi hanno tagliato le risorse e privatizzato i servizi ed ora, anche in smart working o in presenza sono sempre a disposizione dei cittadini: in sanità, nei servizi educativi, nell’assistenza, rischiando in prima persona – come ci dicono i numeri delle lavoratrici e dei lavoratori contagiati dal virus - per garantire diritti imprescindibili alla collettività.

Siamo arrivati allo sciopero perché la pubblica amministrazione per funzionare ha la necessità di risorse: assunzioni, lotta al precariato , garanzia di lavoro in sicurezza e rinnovo dei contratti nazionali." Così FP CGIL - CISL FP - UIL FPL - UILPA annunciano la mobilitazione prevista per la mattinata odierna. È stato infatti indetto un presidio di lavoratori davanti all’ingresso dell’Ospedale Maggiore di Bologna.

Varie le richieste sul piatto . "E’ necessario- dicono i sindacati - un piano straordinario di assunzioni –stimabile in almeno 500.000 unità – che possa garantire l’erogazione di servizi di qualità, di affrontare le emergenze, edi assicurare le necessarie funzioni di controllo e vigilanza atutela dei lavoratori dei servizi pubblici e dei lavoratori deisettori privati."

Oltre alla assunzioni si punta il dito sul tema sicurezza: "Lavorare in sicurezza: vuol dire disporre di tutti i dispositivi di protezione individuali ma vuol dire anche avere orari e turni di lavoro sopportabili e non potere sapere se e quando terminerà la propria giornata lavorativa per gestire tutte le emergenze che questa pandemia sta provocando giorno per giorno nell’ambito sanitario, socio sanitario e dell’assistenza alle persone "