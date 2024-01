Sciopero bus mercoledì 24 gennaio: "Deroga per veicoli diesel Euro4 e 5"

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Otto ore di sciopero per mercolesì 24 gennaio, per chiedere il rinnovo del contratto ma anche contro -in un certo senso- il nuovo piano di Bologna città 30.

I sindacalisti di Sgb hanno proclamato un nuovo sciopero nazionale dei bus, ma a Bologna il tema assume contorni che vanno al di là del consueto perimetro sindacale.

"Il provvedimento che dispone l’obbligo di percorrere a 30 all’ora le strade della nostra città avrà, allo stato attuale, pesanti ricadute sulla già compromessa qualità del servizio del trasporto pubblico locale e sulle condizioni di lavoro degli autisti" fa sapere Sgb in una nota.

Il nuovo piano dei 30 all'ora in quasi tutte le strade comunali per Sgb ricadrà sull'utenza, la quale dovrà "aspettare tempi lunghissimi alle fermate per poter prendere un mezzo, con un aumento del conflitto e una probabile recrudescenza di casi di intemperanze che rendono il lavoro dell’autista sempre più stressante e pericoloso".

Il Comune di Bologna "invece di farsi carico del problema e provare a trovare delle soluzioni che vadano verso un miglioramento della mobilità cittadina e della qualità dell’aria, avvalla quelle politiche di esternalizzazioni e di appalto che, negli anni, hanno visto non solo la privatizzazione del servizio di trasporto".

Dalla Regione arriva la deroga: se c'è sciopero Euro 4 e 5 possono circolare

Nel frattempo per i veicoli Euro4 e 5 si va verso una deroga al divieto nei giorni di smog. La norma sarà inserita nel prossimo Piano regionale della qualità dell'aria (Pair 2030). Ad anticiparlo è il sottosegretario alla presidenza della Regione, Davide Baruffi, rispondendo oggi in Assemblea legislativa all'interpellanza della consigliera FI, Valentina Castaldini.

"L'orientamento della Giunta è favorevole all'inserimento di una deroga in caso di sciopero- spiega Baruffi- vogliamo garantire il diritto sciopero e il diritto alla mobilità. Inoltre, dove è possibile, si vuole puntare sullo smart working". La richiesta di Castaldini partiva "da uno sguardo alla realtà", ossia dal fatto che nel 2022 sono stati indetti 37 scioperi nel settore dei trasporti e 36 nel 2023.

"Chi ha ridotto l'utilizzo del mezzo di trasporto privato in favore di quello pubblico, e a causa dello sporadico utilizzo ha scelto di non rinnovare il proprio veicolo euro 4 o euro 5, in quanto generalmente non utilizzato in città, si trova impossibilitato agli spostamenti nelle giornate di sciopero per il trasporto pubblico- sottolinea l'azzurra- anche gli studenti, per i quali la Regione investe ingenti risorse economiche per incentivare l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico attraverso il progetto 'Salta su!', durante le giornate di sciopero si trovano spesso impossibilitati alla frequenza delle lezioni".

