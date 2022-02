Sciopero trasporti, oggi bus (e non solo) a rischio. Appalti e precarietà muovono la mobilitazione

Giornata di agitazione per il comparto del trasporto pubblico locale. Nella giornata di oggi, 4 febbraio 2022, è infatti proclamato uno sciopero nazionale dalla sigla sindacale Usb lavoro privato.

Possibili disagi in vista dunque per gli utenti di Tper, il cui personale resterà a braccia conserte dalle ore 11 alle 15 della giornata odierna. L'azienda infatti avvisa che negli orari di sciopero, i servizi di trasporto pubblico urbano, suburbano ed extraurbano non saranno garantiti.

Tuttavia Tper - aggiunge - "adotterà ogni misura tecnico-organizzativa utile ad agevolare, al termine dello sciopero, un più celere ed integrale ripristino dei servizi".

Sciopero oggi 4 febbraio, le modalità per bus e corriere Tper

Prima dello sciopero:

- per i bus urbani, suburbani ed extraurbani del bacino di Bologna saranno garantite solamente le corse dal capolinea centrale verso periferia, e viceversa, con orario di partenza fino alle ore 10.45.

- per le linee urbane di Imola verranno garantite tutte le corse complete in partenza dalla stazione ferroviaria, o dall'autostazione, fino alle ore 10.50.

- per i mezzi urbani, extraurbani e del servizio Taxibus di Ferrara saranno garantite solamente le corse dai capilinea periferici, centrali e intermedi con orario di partenza fino alle ore 10.45.

Negli orari di sciopero, al call-center telefonico 051-290290 sarà garantita la presenza di un operatore

Non solo bus, chi coinvolge lo sciopero

La mobilitazione interessa anche i dipendenti delle ditte che prestano servizio presso le biglietterie Tper; pertanto, nella fascia oraria tra le ore 11 e le ore 15, i Punti Tper di Bologna e Ferrara potranno essere chiusi o subire riduzioni di operatività in conseguenza dell’adesione allo sciopero del personale di sportello.

Lo sciopero riguarda anche il personale dedicato al servizio “Marconi Express”, la cui astensione è prevista anch’essa dalle ore 11 alle ore 15.

Le motivazioni dello sciopero: precarietà e appalti all'indice

"Un servizio pubblico dignitoso, la sicurezza e il reddito: basta precarietà e sfruttamento." Queste le motivazioni che armano l'agitazione odierna. A muovere la mobilitazione Usb lavoro privato, che oggi è in piazza per una conferenza stampa. Lo sciopero nazionale a Bologna coinvolgerà non solo le lavoratrici e i lavoratori di TPER, ma anche diversi lavoratori in appalto. Tra questi ultimi è calda la lotta per la situazione al parcheggio Tanari. Ma non solo. All'indice - spiegano i sindacati - anche la situazione "dei lavoratori assunti con contratto internale da TPER per il servizio di accertamento sosta nel centro storico e notturno, che ad oggi vivono una inaccettabile situazione di incertezza occupazionale, fino alle lavoratrici e lavoratori addetti alle biglietterie ancora senza contratto aziendale."