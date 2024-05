Mezzi pubblici oggi a rischio. Stipendi e sicurezza alla base dello sciopero

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Lunedì di possibili disagi. Torna a mobilitarsi il settore dei trasporti. Per oggi, lunedì 6 maggio, le Segreterie territoriali delle Organizzazioni Sindacali di Base hanno comunicato l’adesione ai rispettivi scioperi nazionali di 24 ore .

Bus, corriere e People mover: servizi Tper a rischio

Per il personale viaggiante dei servizi automobilistici e filoviari Tper dei bacini di servizio di Bologna e Ferrara (bus e corriere) lo sciopero di 24 ore si svolgerà, nel rispetto delle fasce di garanzia, dalle ore 8.30 alle ore 16.30 e dalle ore 19.30 a fine servizio.

Negli orari di sciopero, i servizi di trasporto pubblico urbano, suburbano ed extraurbano non saranno garantiti.

Per i mezzi urbani, suburbani ed extraurbani del bacino di Bologna saranno garantite solamente le corse dal capolinea centrale verso periferia, e viceversa, con orario di partenza fino alle ore 8.15 al mattino e fino alle ore 19.15 alla sera.

Lo sciopero riguarda anche il personale dedicato al “Marconi Express”, il cui servizio potrebbe non essere garantito, per effetto dell’astensione dei lavoratori, nel corso dell’intera giornata di lunedì 6 maggio.

Per le linee urbane di Imola verranno garantite tutte le corse complete in partenza dalla stazione ferroviaria, o dall'autostazione, fino alle ore 8.20 al mattino e fino alle ore 19.20 alla sera.

Per i mezzi urbani, extraurbani e del servizio Taxibus di Ferrara saranno garantite solamente le corse dai capilinea periferici, centrali e intermedi con orario di partenza fino alle ore 8.15 al mattino e fino alle ore 19.15 alla sera.

I motivi dello sciopero di oggi 6 maggio

I lavoratori chiedono aumenti salariali significativi, stop alle privatizzazioni, miglioramento dei diritti e più sicurezza per dipendenti e utenti: sono queste, in sintesi, le motivazioni dello sciopero nazionale di 24 ore proclamato dai sindacati di base degli autoferrotranvieri per oggi

Secondo quanto comunicato da Cub Trasporti, Cobas Lavoro Privato, AdL Cobas e Sgb l'astensione è stata proclamata "per un aumento salariale di 300 euro; riduzione dell'orario di lavoro da 39 a 35 ore settimanali, a parità di salario e l'adeguamento delle tutele in tema di sicurezza e salute sui luoghi lavoro". Per Al Cobas "contro ogni forma di limitazione del diritto di sciopero e per l'abolizione degli accordi sulla rappresentanza nei luoghi di lavoro; per l'abrogazione dei penalizzanti salari d'ingresso ai neoassunti, un piano d'investimenti e di assunzioni straordinari in tutti i settori di pubblica utilità a partire dal trasporto pubblico e contro le morti sul lavoro". Per Usb Lavoro Privato, infine, lo sciopero è stato deciso "in relazione al mancato riscontro alla richiesta di convocazione per il negoziato del rinnovo del contratto 2024-2027".

Possibili disservizi Hera

Non solo trasporti. Oggi, 6 maggio potrebbero verificarsi disagi nello svolgimento di tutti i servizi gestiti dalla multiutility, compresi call center, sportelli commerciali e stazioni ecologiche, in seguito a uno sciopero, per l’intero turno di lavoro, proclamato dalle Organizzazioni Sindacali Confederali di categoria.

Hera ricorda che saranno garantite le prestazioni minime, assicurate per legge, e che al termine dello sciopero i servizi torneranno alla normale operatività.