Sciopero trasporto pubblico, oggi bus a rischio a Bologna. I motivi della mobilitazione

Possibile Venerdì nero all'orizzonte per chi gli utenti del trasporto pubblico, per oggi 11 novembre è stato indetto uno sciopero dal sindaco USB Lavoro Privato che riguarderà anche il capoluogo emiliano.

Sciopero trasporto pubblico, i motivi della protesta

La mobilitazione odierna, spiega USB - "vuole rafforzare, a partire dai luoghi di lavoro, la scadenza dello sciopero generale proclamato da tutto il sindacalismo di base per il prossimo 2 dicembre evidenziando la centralità dei Trasporti Pubblici e del ruolo degli Autoferrotranvieri, principali vittime della mattanza delle privatizzazioni selvagge, dei continui ricorsi ad appalti, subappalti e subaffidamenti che alimentano sfruttamento e precarizzazione, del susseguirsi di rinnovi contrattuali “farsa” e di aumenti salariali irrisori in cambio della crescente svendita dei diritti".

Varie le rivendicazioni sul piatto. "Dalla cancellazione degli aumenti delle tariffe dei servizi ed energia, congelamento e calmiere dei prezzi dei beni primari e dei combustibili; al blocco delle spese militari e dell’invio di armi in Ucraina, nonché investimenti economici per tutti i servizi pubblici essenziali; dal superamento dei penalizzanti salari d'ingresso garantendo l'applicazione contrattuale di primo e secondo livello ai neo assunti; alla necessità di modificare l'ossessionante e vizioso criterio che, inneggiando al risparmio, vede bruciare fior di soldi pubblici attraverso appalti e subappalti ad aziende che offrono servizi di scarsa qualità e lavoro sottopagato".

Tra le istanze alla base della mobilitazione anche il tema "sicurezza dei lavoratori e del servizio, introduzione del reato di omicidio sul lavoro; nonchè il salario minimo per legge di 10 euro l’ora contro la pratica dei contratti atipici e precariato;

il libero esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali; e una legge sulla rappresentanza che superi il monopolio costruito sulle complicità tra le OO.SS. e le associazioni datoriali di categoria".

Le modalità dello sciopero dei mezzi Tper a Bologna, oggi 11 novembre

Nel dettaglio, per il personale viaggiante dei servizi automobilistici e filoviari Tper dei bacini di servizio di Bologna e Ferrara (bus e corriere) lo sciopero si svolgerà dalle ore 11.30 alle ore 15.30 di venerdì 11 novembre.

Negli orari di sciopero, i servizi di trasporto pubblico urbano, suburbano ed extraurbano non saranno garantiti.

Lo sciopero è indetto anche per i dipendenti delle ditte che prestano servizio presso le biglietterie Tper; pertanto, nella fascia oraria tra le ore 11.30 e le ore 15.30, i Punti Tper di Bologna e Ferrara potranno essere chiusi o subire riduzioni di operatività in conseguenza dell’adesione allo sciopero del personale di sportello.

Lo sciopero riguarda anche il personale dedicato al servizio “Marconi Express”, per il quale l’astensione è ugualmente prevista dalle ore 11.30 alle ore 15.30.

Prima dell'avvio della fascia oraria interessata dallo sciopero per i bus urbani, suburbani ed extraurbani del bacino di Bologna saranno garantite solamente le corse dal capolinea centrale verso periferia, e viceversa, con orario di partenza fino alle ore 11.15. Per le linee urbane di Imola verranno garantite tutte le corse complete in partenza dalla stazione ferroviaria, o dall'autostazione, fino alle ore 11.20. Infine per i mezzi urbani, extraurbani e del servizio Taxibus di Ferrara saranno garantite solamente le corse dai capi.

Tper fa sapere che negli orari di sciopero, al call-center telefonico 051-290290 sarà garantita la presenza di un operatore e che "l'Azienda adotterà ogni misura tecnico-organizzativa utile ad agevolare, al termine dello sciopero, un più celere ed integrale ripristino del servizio."