Sciopero per il clima, migliaia in corteo per le vie del centro. Traffico in tilt

L'evento di Fridays for future riporta in piazza studenti e studentesse

Giornata di sciopero per il clima e traffico in tilt, soprattutto sui viali. Oggi 24 settembre a Bologna i ragazzi di Fridays for future sono tornati in piazza sfilando per le vie del centro storico. Non le decine di migliaia delle prime volte, ma comunque una buona partecipazione quella di oggi con più di mille ragazze e ragazzi in corteo.

La manifestazione, partita da piazza Verdi poco prima delle 10, si è conclusa in piazza Re Enzo passando per il centro storico e causando qualche disagio al traffico sia sui viali che su via Irnerio.

"I politici abbiano paura di noi quanto noi ne abbiamo per il nostro futuro. È ora di dire basta! Nel momento storico in cui la COP26 è stata posticipata di un anno a causa Covid necessitiamo di un'azione politica immediata sull'emergenza climatica, non possiamo permetterci di sprecare anche questa occasione. L'inazione politica è la prima causa di inquinamento e non accetteremo più che i governatori del mondo continuino ad usare la Conference Of Parties come un mero party", dicono gli organizzatori.