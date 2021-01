Non solo scuola, il 29 gennaio sciopero anche nella sanità

Non solo scuola. Venerdì 29 gennaio anche le organizzazioni sindacali Si Cobas e Slai Cobas del settore sanitario hanno proclamato uno sciopero generale nazionale, che investirà anche l’Ausl di Bologna. Lo sciopero interessa gli operatori dell’area comparto (infermieri, operatori socio sanitari, tecnici sanitari, ostetriche, personale della riabilitazione e amministrativi) e gli operatori della dirigenza medica, sanitaria, tecnica, professionale e amministrativa.

L’azienda assicura i livelli minimi di attività previsti dall’accordo sindacale in caso di sciopero, in linea con le disposizioni normative di riferimento. In particolare, oltre all’assistenza non differibile e alle urgenze, l’Azienda Usl di Bologna garantisce attività essenziali nei Dipartimenti di Emergenza, Salute Mentale e Dipendenze Patologiche, Materno-Infantile, Chirurgico, Oncologico, Cure Primarie, Sanità Pubblica, Servizi (dialisi, diagnostica per immagini, LUM).