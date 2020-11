Sciopero metalmeccanici, presidi a distanza: "Adesioni fino al 90 per cento" | VIDEO

Un presidio simbolico davanti a una ventina di diverse aziende metalmeccaniche di tutta la provincia, con collegamento in streaming. Si è svolto così, di buon mattino, il momento di protesta dei sindacati confederali -nelle loro articolazioni metalmeccaniche Fiom, Fim e Uilm- per il rinnovo del contratto nazionale di settore, ma non solo. I sindacati chiedono la proroga al blocco dei licenziamenti e una riforma degli ammosrtizzatori sociali "che permetta a tutti di usufruire della cassa integrazione".

A fare da sfondo uno sciopero di quattro ore, chiamato per tute le aziende di settore, che a Bologna e provincia contrano circa 35mila addetti. Nell'organizzazione si è optato per i presidi a distanza, per non creare occasioni di potenziale contagio. "Stimiamo al momento punte del 90 per cento di adesioni in Lamborghini e Ducati" ha commentato il segretario della Fiom Michele Bulgarelli, impegnato nell'organizzare il presidio principale in via Cavalieri Ducati di fronte alla nota azienda di motociclette di Borgo Panigale assieme agli omologhi Roberta Castronuovo di Fim e Paolo Da Lan di Uilm.