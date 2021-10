Sciopero generale 11 ottobre: scuola, trasporti e uffici pubblici a rischio

Disagi per il trasporto pubblico locale, la scuola, l'università, gli aerei, autostrade e gli uffici aperti al pubblico, l'11 ottobre per lo sciopero generale di tutti i comparti pubblici e privati indetto da diverse sigle sindacali, A proclamare lo sciopero sono state le sigle Adl Cobas, Cib Unicobas, Clap, Confederazione Cobas, Cobas scuola, Cub, Fuori mercato, Sgb, Si Cobas, Sial Cobas, Slai Cobas, Usb e Usi Cit.

In particolare, i sindacati confederali nelle aziende che operano nel reparto bagagli, nelle biglietterie e più in generale dell'assistenza a terra degli aeromobili nell'aeroporto di Bologna, hanno annunciato lo sciopero dalle 12 alle 16, è indettto per via degli episodi di aggressione da parte di alcuni clienti nei confronti del personale addetto all'handling e alle biglietterie e altri servizi connessi.

"Lo sblocco dei licenziamenti, che in due mesi ha già lasciato sul campo migliaia di posti di lavoro (che sono andati ad aggiungersi alle centinaia di migliaia di precari finiti per strada nei mesi passati) ci impone una risposta non solo organizzata, ma anche e soprattutto coordinata su scala quantomeno nazionale e in prospettiva, europea", fa sapere Sì Cobas.