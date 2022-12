Sciopero generale 16 dicembre: a rischio scuola, trasporti e sanità

Una "legge di Bilancio sbagliata e contro il lavoro" quella del Governo e che porterà i sindacati CGIL e UIL a promuovere dal 12 al 16 dicembre manifestazioni e scioperi.

Aumento dei salari e detassazione degli aumenti dei contratti nazionali, no al lavoro precario per un unico contratto di inserimento al lavoro con contenuto formativo; sì alla riforma fiscale che rispetti il principio della progressività; la tassazione degli extraprofitti che generi risorse per un contributo straordinario di solidarietà, rivalutazione delle pensioni, risorse per il diritto all’istruzione e per la sanità, cancellazione della legge Fornero e introduzione dell’uscita flessibile dal lavoro a partire dai 62 anni, oltre al riconoscimento della diversa gravosità dei lavori, alla pensione di garanzia per i giovani e per chi ha carriere discontinue e “povere”, al riconoscimento del lavoro di cura, delle differenze di genere e quindi l’uscita con 41 anni di contributi.

A Roma, in piazza Madonna di Loreto, a partire dalle ore 10, si terrà la manifestazione nazionale, mentre a Bologna si terrà in Piazza Lucio Dalla con gli interventi di segretari e coordinatori del sindacati CGIL e UIL.

Gli scioperi in città (in aggiornamento)