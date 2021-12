Sciopero generale il 16 dicembre: i servizi a rischio in città

Cgil e Uil hanno indetto otto ore di sciopero generale per il 16 dicembre, mentre Cisl per il momento si sfila. Possibili disagi di tutti i settori pubblici e privati, qundi nei trasporti, caselli autostradali e taxi.

I servizi a rischio in città

"Dallo sciopero è esonerato il settore della sanità pubblica e privata, comprese le RSA, per salvaguardare il diritto prioritario alla salute dei cittadini in questa fase di emergenza pandemica" fanno sapere i due sindacati. Non si fermeranno neanche POste Italiane e la scuola, quest'ultima ha già scioperato il 10 dicembre.

Tper e People Mover: negli orari di sciopero, i servizi di trasporto pubblico urbano, suburbano ed extraurbano non saranno garantiti.

Raccolta rifiuti: potrebbero verificarsi disagi nello svolgimento di alcuni servizi, anche presso il call center e gli sportelli commerciali.

Treni: dalle ore 00.01 alle ore 21.00 di giovedì 16 dicembre. L’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione.

I treni che si trovano in viaggio a sciopero iniziato arrivano comunque alla destinazione finale se è raggiungibile entro un'ora dall'inizio dell'agitazione sindacale; trascorso tale periodo, i treni possono fermarsi in stazioni precedenti la destinazione finale.

Per i treni a Lunga Percorrenza possono verificarsi variazioni nei programmi di circolazione, oltre a quelli indicati.

Per i treni Regionali sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00 (come da Orario ufficiale Trenitalia e www.trenitalia.com). Su alcune linee regionali si prevede di confermare l’intera offerta ordinaria. Nel trasporto regionale sono stati istituiti i servizi essenziali nelle fasce orarie di maggiore frequentazione (dalle ore 06.00 alle ore 09.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00 dei giorni feriali).

Voli aerei: potranno verificarsi cancellazioni e disagi nell’erogazione dei servizi aeroportuali. Per informazioni sui voli, si consiglia di contattare la propria compagnia aerea.

"Insieme per la giustizia, la manovra è insoddisfacente"

Fisco, pensioni, scuola, politiche industriali, delocalizzazioni, precarietà del lavoro, giovani, donne, non autosufficienza: "Pur apprezzando lo sforzo e l’impegno del Premier Draghi e del suo Esecutivo, la manovra è stata considerata insoddisfacente da entrambe le Organizzazioni sindacali, in particolare sul fronte del fisco, delle pensioni, della scuola, delle politiche industriali e del contrasto alle delocalizzazioni, del contrasto alla precarietà del lavoro soprattutto dei giovani e delle donne, della non autosufficienza, tanto più alla luce delle risorse, disponibili in questa fase, che avrebbero consentito una più efficace redistribuzione della ricchezza, per ridurre le diseguaglianze e per generare uno sviluppo equilibrato e strutturale e un’occupazione stabile" fanno sapere.