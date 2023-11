Sciopero generale, le voci dalla piazza (gremita): "Qui anche per la costituzione" | VIDEO

C'è la sanità, l'impiego pubblico, le aziende, i contrari all'autonomia differenziata, ma la manifestazione organizzata da CGIL e UIL, in occasione dello sciopero generale, in tante piazze, compresa quella bolognese, ha all'ordine del giorno anche la precettazione del ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, che ha di fatto dimezzato il fermo del settore da 8 a 4 ore.

Il ministro e leader della Lega è stato citato più volte dal palco e raffigurato come "Precetto la qualunque", come ha titolato una testata questa mattina, prendendo spunto dal politico impersonato dall'attore Antonio Albanese.

La manovra di bilancio che non piace, quanto a investimenti nella sanità, pensioni, stipendi, scuola e fisco: "Invece di attaccare il diritto di sciopero, il Ministro e il Governo farebbero bene ad ascoltare le ragioni di questa piazza - ha detto a Bologna Today Marcello Borghetti, segretario Uil Emilia Romagna - abbiamo ancora presenti le parole del ministro (Salvini - ndr) che diceva che avrebbe cambiato la legge Fornero e invece ci troviamo ancora in una situazione in cui si attacca la previdenza".

In piazza ci sono anche gli "stoici" lavoratori, lavoratrici e sindacalisti della Marelli di Crevalcore, al 58° giorno di presidio davanti ai cancelli: "Siamo riusciti a fermare le intenzioni di chi voleva chiudere lo stabilimento, saremo alla testa del corteo di venerdì prossimo (il 24 novembre - ndr), contro il Governo, ma anche contro il sistema delle imprese".

"Il diritto di sciopero si difende scioperando", ha detto a Bologna Today Michele Blgarelli, segretario CGIL Bologna "questa è una piazza piena, ci stanno arrivando molte adesioni. I lavoratori sono consapevoli che si sta attaccando il loro diritto. E' solo il primo appuntamento".

Poi c'è l'altro presidio, in Piazza Maggiore, quella del sindacato delle professioni infermieristiche, Nursind: "Siamo qui per far conoscere ai cittadini il nostro disagio" ci ha detto la segretaria regionale Antonella Rodigliano.

E si raccolgono anche le firme contro l'autonomia differenziata: "Rischia di rendere più ricche le regioni ricche e più povere quelle povere, è molto brutto accostare l'Emilia-Romagna alle regioni leghiste".

Stamane in corteo, contro la Manovra, anche gli studenti, che in corteo hanno marciato per il centro. Durante la mobilitazione alcuni manifestanti hanno bruciato le foto si Meloni e Schlein, sollevando commenti indignati da parte della politica locale | VIDEO