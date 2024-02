Sciopero nazionale venerdì 23 febbraio: treni, scuole e servizi a rischio

Sciopero venerdì 23 febbraio, proclamato da SI Cobas, con l'adesione di altre single sindacali di base, per "un immediato cessate il fuoco - a Gaza -, la fine dell’occupazione coloniale e per denunciare la complicità e del governo italiano, di quelli statunitense ed europei in questi vergognosi crimini contro l’umanità".

I settori coinvolti

Il fermo generale durerà 24 ore riguarderà tutta Italia e anche Bologna e coinvolgerà tutti i settori: dalle fabbriche alla pubblica amministrazione fino a scuole, trasporto pubblico locale e nazionale e servizi.

Trasporti e fasce orarie di garanzia

Ci potranno essere ripercussioni sul trasporto ferroviario. Trenitalia infatti aderisce allo sciopero di 24 ore. Garantite le corse durante le fasce orarie dalle 6 alle 9 del mattino e dalle 18 alle 21. Ulteriori informazioni sul sito di Trenitalia, che ha messo a disposizione un elenco di tutte le corse garantite in Emilia-Romagna (scaricabile qui sotto).

La mobilitazione non coinvolgerà invece gli autobus e i servizi di Tper si svolgeranno regolarmente.

Hera: garantite le prestazioni minime

Il Gruppo Hera informa che potrebbero verificarsi disagi nello svolgimento di tutti i servizi gestiti dalla multiutility, compresi call center e sportelli commerciali. Saranno garantite le prestazioni minime.

Uffici del Comune

Si potranno verificare disagi nell'erogazione dei servizi. L’effettuazione dello sciopero comporterà il rispetto degli accordi sulle norme di garanzia per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali sottoscritti tra l’Amministrazione comunale e le organizzazioni sindacali.