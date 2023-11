Rinviato lo sciopero dei trasporti pubblici lunedì 27 novembre

Rinviato a venerdì 15 dicembre lo sciopero del trasporto pubblico locale, originariamente previsto per lunedì 27 novembre. La scelta dei sindacati di base che avevano chiamato l'astensione dal lavoro è stata rilanciata a stretto giro dopo che dal ministero delle Infrastrutture il ministro e vicepremier Matteo Salvini aveva fatto sapere di avere firmato la lettera di precettazione che riduceva lo sciopero da 24 a 4 ore.

Questo sciopero è "stato indetto più di un mese fa, prima persino di quello di Cgil e Uil, nel pieno rispetto delle più restrittive norme in Europa per l’effettuazione di uno sciopero" ribattono a Salvini Usb in una nota accolta dalle altre sigle di base, come Cub, Sgb, Adl e Cobas lavoro privato. Significativo a tale proposito, continuano le sigle, il fatto che la "Commissione di Garanzia non ha mosso il benché minimo rilievo".

E ancora: "E’ oramai evidente che il problema è diventato politico. Accettare la riduzione imposta nell’ordinanza sarebbe a nostro avviso come fare propria l'idea che un Ministro consideri il diritto di sciopero alla stregua di una propria concessione ai sindacati, tanto da considerarne “eccessiva” la durata di 24 ore".

Nel merito dei motivi dell'astensione dal lavoro chiamata "Le Associazioni Datoriali, Astra, Anav e Agens continuano a tagliare linee e servizi, a contestare i delegati che chiedono il rispetto di norme sulla sicurezza e a tagliare i salari ai lavoratori e lavoratrici, oltre a rifiutare qualsiasi confronto".

Proprio per preservare la bontà della vertenza in atto, i sindacati hanno deciso di spostare tutto "al 15 dicembre prossimo, sfidando il Ministro Salvini sul terreno dei diritti costituzionali, oltre che nel merito delle questioni poste dalle istanze dei lavoratori, ignorate dalle controparti datoriali e dal responsabile del dicastero dei trasporti".

